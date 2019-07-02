Аэрофлот отменил рейсы в Прагу

Российская авиакомпания «Аэрофлот» была вынуждена отменить несколько рейсов по маршруту Москва-Прага и обратно, которые должны были быть совершены 2 июля. Компания была вынуждена отменить рейсы из-за того, что чешская сторона отменила разрешения, выданные Аэрофлоту на совершение полетов. При этом, как сообщили в авиакомпании, у Аэрофлота есть все необходимые для совершения полетов технические разрешения. Причины, по которым авиационные власти Чехии отменили разрешение на полеты не сообщаются.

В компании «Аэрофлот» отметили, что пассажиры, у которых забронированы билеты на отмененные рейсы, могут либо вернуть денежные средства, но за исключением сборов, или переоформить билет и посетить другой европейский город. Пассажиров отмененных рейсов по маршруту Прага-Москва будут перевозить как другими рейсами Аэрофлота, так и рейсами других авиаперевозчиков, пишет РБК.