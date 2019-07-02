Три четверти россиян назвали нынешнее время неудачным для кредитов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос граждан Российской Федерации на тему финансовой обстановки в России, а также их отношения к банкам и кредитам, сообщает «РБК». Порядка 75% опрошенных респондентов заявили, что на текущий момент они не стали бы делать крупных покупок или получать кредиты на большие суммы, поскольку они опасаются возможных мировых экономических проблем. Также порядка 46% граждан считают, что на текущий момент не стоит брать кредиты, а лучше вкладывать деньги в банковские депозиты, однако 32% опрошенных высказали противоположную точку зрения.