Уфолог обнаружил НЛО, зависший над лунным кратером

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг, изучая представленные NASA снимки земного спутника, обнаружил в небольшом лунном кратере корабль пришельцев. НЛО припаркован вдоль края верхней стены кратера и фактически завис над поверхностью Луны. Тень под загадочным объектом выдает его размеры относительно кратера, по словам Уорнига, длина корабля составляет около 300 метров. Для определения габаритов уфолог использовал ближайший кратер Мессье А, диаметр которого составляет 11 км.

«Это белый корабль, который отражает свет, словно блестящая белая керамика, что практически исключает возможность получения его детальных фотографий, если только НЛО не находится в тени», - сообщил Скотт Уоринг

Это далеко не первый случай, когда таинственная структура была обнаружена на поверхности Луны.

Некоторые уфологи утверждают, что Луна может быть занята инопланетянами.

Но, по мнению скептиков, НЛО и другие подобные находки - это всего лишь последствия парейдолии - психологического феномена, когда мозг обманывает глаза, чтобы увидеть знакомые объекты или формы.



