Медведев рассказал о плане повышения доходов россиян

Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром Российской Федерации, рассказал, что общей целью для всех национальных проектов является повышение общего уровня доходов граждан России, даже в тех случаях, когда их текущие цели и задачи не преследуют вышеназванную цель напрямую, сообщают «РИА новости». Также он подчеркнул, что задача по повышению общего уровня благосостояния населения является наиболее сложной не только на стадии планирования и разработки, но также и на стадии реализации, однако она всегда должна быть в приоритете.