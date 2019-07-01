Долги россиян переходят за критический уровень, сообщил Минфин

Министерство финансов Российской Федерации сообщило, что величина долговой нагрузки граждан России достигла рекордного и одновременно критического показателя, даже в сравнении с кризисным 2014 годом, сообщает «Газета.ру». На протяжении последних пяти лет общий уровень доходов граждан не показывает хоть сколько-нибудь значительного роста, а расходы наоборот, продолжают расти и увеличиваться. Чтобы компенсировать нехватку денежных средств население вынуждено прибегать к услугам банков, получая кредиты для самых разнообразных, но потребительских целей.