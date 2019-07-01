Титов назвал дело «Рольфа» характерным для российских компаний

Борис Титов, являющийся омбудсменом Российской Федерации по вопросам бизнеса, назвал уголовную статью, возбужденную против одного из руководителей компании «Рольф», типичной для реалий современного отечественного бизнеса, сообщает «РБК». По мнению омбудсмена, подобное развитие событий связано с масштабным правительственным курсом «на борьбу с офшорами». Он подчеркнул, что массовая схема вывода финансовых активов в офшоры произрастает из -90х, когда для российского бизнеса не было создано оптимальных условий и для его сохранения приходилось прибегать к экстраординарным мерам.