Платежи россиян по налогам и кредитам достигли рекорда

Росстат опубликовал свое масштабное экономико-социологическое исследование, суть которого заключается в перерасчете по новой методике динамики расходов и доходов россиян, начиная с 2013 года, сообщает «РБК». Из его результатов сложилась картина, согласно которой граждане России все больше расходуют свои финансовые сбережения и берут все больше банковских кредитов, с целью увеличения своего текущего потребления. В связи с этим растет показатель «закредитованности» населения, а также значительно увеличивается общая сумма налоговых и государственных сборов.