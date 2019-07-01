Правительство продлило нулевые пошлины на экспорт пшеницы

Согласно постановлению, опубликованному на официальном интернет-сайте кабинета министров Российской Федерации, нулевая пошлина на экспорт пшеницы была продлена до 1 июля 2021 года, сообщает «Российская газета». Вышеназванное решение обусловлено тем, что благодаря подобной мере будет стимулироваться экспорт агропромышленной продукции России, что даст российской экономике дополнительный «толчок».