Правительство продлило нулевые пошлины на экспорт пшеницы
01.07.2019 21:56
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Согласно постановлению, опубликованному на официальном интернет-сайте кабинета министров Российской Федерации, нулевая пошлина на экспорт пшеницы была продлена до 1 июля 2021 года, сообщает «Российская газета». Вышеназванное решение обусловлено тем, что благодаря подобной мере будет стимулироваться экспорт агропромышленной продукции России, что даст российской экономике дополнительный «толчок».
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