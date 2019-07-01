Минфин заблокировал выделение РЖД 88 млн руб на ВСМ Москва-Казань

88 млн рублей из бюджета Российской Федерации, предназначавшиеся компании «РЖД» для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань», были заблокированы министерством финансов России по той причине, что их решили использовать для реализации других, более необходимых для страны проектов, сообщает «ПРАЙМ». Вышеназванные изменения были осуществлены в рамках корректировки федерального закона о бюджете на 2019 год, а вышеназванная сумма будет направлена на ряд мероприятий, направленных на увеличение уровня экономической связанности территорий России.