Стало известно, сколько россияне тратят на смартфоны

Объединенная компания «Евросеть/Связной» сообщила о том, что по итогам второго квартала 2019 года было продано порядка 6,6 млн штук смартфонов в России, что на 3,5% больше чем в аналогичном периоде 2018 года, сообщают «РИА новости». Вышеназванный показатель в денежном выражении «подрос» на 7,5%, составив около 104 млрд рублей, что также объяснятся ростом средней цены на смартфоны, которая составила чуть менее 16 тыс. рублей.