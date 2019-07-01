Миллиардеры России озолотились почти на $38 млрд за полгода

Согласно рейтингу, опубликованному агентством «Bloomberg», общее финансовое состояние богатейших людей Российской Федерации увеличилось примерно на $38 млрд на прошедшие 6 месяцев 2019 года, сообщает «Газета.ру». Рейтинг был рассчитан на основании цен на акции отечественных компаний, в которых российские «олигархи» имеют долю собственности, а также на основании ряда смежных показателей, показателей капитализации и соотношении прибыльности на одну акцию.