Авиаперевозчики РФ обслужили почти 45 млн человек в январе–мае

Официальный представитель «Росавиации» сделал заявление, из которого стало известно о том, что отечественные авиационные компании в период с января по май текущего года перевезли 44,9 млн пассажиров, что на 12% больше чем в аналогичный период 2018 года, сообщает «ТАСС». В рамках вышеназванных результатов увеличение объема международного «потока» составило 18%, в то время как объем внутренних перевозок увеличился на 8%.