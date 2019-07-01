Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии российских регионов

Международная рейтинговая компания «Moody's Investors Service», на основании своих исследований сделала заявление о том, что в Российской Федерации наблюдается тенденция по снижению автономии регионов, в вопросах, связанных с финансами, сообщает «РБК». Из исследования следует, что федеральный уровень власти ужесточает финансовую политику для регионов, что ведет к снижению их финансовой автономии, но также и снижает риски возникновения бюджетных дисбалансов.