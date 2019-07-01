Обнародовано расследование Ивана Голунова

На официальном интернет-портале редакционной организации «Медуза» было опубликовано расследование Ивана Голунова, с которого совсем недавно сняли обвинения в хранении и сбыте наркотических веществ после чего его отпустили из-под ареста, сообщает «Газета.ру». Расследование связано с суровой действительностью столичного похоронного бизнеса, а в его тексте фигурируют фамилии реальных действующих лиц вышеназванного рынка. Стоит напомнить, что журналист оказался под следствием, предположительно, из-за вышеназванного расследования, а был отпущен после того, как в обществе поднялась «волна возмущения» действиями правоохранительных органов.