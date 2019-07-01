Москва предложила Вашингтону поменять Ярошенко на арестованных американцев

Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия предложила Соединенным Штатам поменять летчика Константина Ярошенко на задержанных американцев.

В своем выступлении на международном дискуссионном клубе «Валдай» он попросил своих сослуживцев отпустить Ярошенко, обменяв его на американцев, отбывающих наказание в российской тюрьме. Арест летчика, по мнению Рябкова, не только преступил Венскую конвенцию, но и нарушил частные права.

Также министр добавил, что России и США следует практически подойди к работе посольств и консульств для ликвидации длинных очередей за визами, передают РИА Новости.