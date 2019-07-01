Россия и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ

Российские и американские военные провели взаимные инспекции согласно условиям, оговоренным в рамках договора СНВ-3 (по сокращению стратегических наступательных вооружений), передает официальный вестник ВС РФ «Красная Звезда». В публикации речь идет о том, что представители российской стороны также провели инспекции в Турции и Румынии. Визит в данные страны произошел согласно Венскому документу ОБСЕ.

Напомним, что срок договора СНВ-3 заканчивается через два года, в 2021 году.