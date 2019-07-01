Может ли таблетка, полная бактерий, улучшить ваше здоровье?

Новое исследование команды ученых из Университета Католики де Лувен, Брюссель показало, что это действительно может работать.

Так, в кишечнике человека живут десятки триллионов микроорганизмов - на два килограмма, которые составляют кишечный микробиом. Треть видов бактерий, живущих в кишечнике, распространена у всех, но две трети уникальны для каждого человека.

Ученые уже достигли огромного прогресса в понимании бактерий, которые составляют наш микробиом, и того, как он может влиять на здоровье человека и болезни. Но еще никто не знает, какие бактерии, в частности, полезны для нас, а какие - плохие. Например, многие люди принимают пробиотики, несмотря на отсутствие доказанной пользы для здоровья.

Akkermansia muciniphila (Akk) - это вид бактерий, которые живут в кишечнике и ранее были связаны со здоровым обменом веществ, снижением ожирения и снижением уровня глюкозы в крови.

В новом исследовании 32 добровольца с избыточным весом или ожирением ежедневно принимали таблетку плацебо: 10 миллиардов живых бактерий Акк или 10 миллиардов мертвых бактерий Акк. Через три месяца общий кишечный микробиом не сильно изменился. Но произошли некоторые изменения в здоровье добровольцев.

Не меняя диеты и рутинных упражнений, участники, которые принимали мертвые бактерии, потеряли небольшое количество веса, снизили уровень холестерина и уменьшили факторы риска для диабета и сердечных заболеваний. Но из результатов не ясно, как бактерии улучшили здоровье людей - особенно учитывая, что наилучшие эффекты были получены от мертвых бактерий.

Тем не менее, несмотря на неоднозначные результаты, исследование демонстрирует потенциал изменения микробиома для улучшения здоровья людей с избыточным весом и ожирением. И доказывает, что бактерия Akk играет важную роль в снижении и предотвращении ожирения, хотя необходимо провести гораздо больше исследований.

«Хотя это небольшое исследование, это очень захватывающее исследование», - говорит доктор Сэмюэль Форстер, эксперт по микробиомам. «Это предполагает, что бактерии можно безопасно вводить на уровнях, которые приводят к непосредственному воздействию на здоровье».

Исследование находится на очень ранней стадии, но ученые уже запатентовали таблетку, предполагая, что она может появиться в продаже в течение десятилетия, пишет The Age.