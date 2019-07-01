Ученые обнаружили новый вид древнего человека на Филиппинах

Семь зубов, пять костей рук и ног и часть бедренной кости указывают на ранее неизвестную популяцию древних людей. Время покажет, действительно ли это была особая родословная.

Согласно исследованию группы ученых, под руководством Арманда Михареса, археолога из Филиппинского университета в Дилимане, в обширной камерной пещере на Филиппинах находятся останки ранее неизвестной, малотелой популяции древних людей, которые жили около 67 000 лет назад. Если будет подтверждено, что это отдельный вид, а не недавно названный Homo luzonensis, человечество может добавить еще одну ветвь к своему постоянно растущему генеалогическому древу.

Однако, независимо от вида, присутствие древних человеческих останков в этом отдаленном островном регионе подтверждает роль, которую Юго-Восточная Азия сыграла в формировании нашей эволюции, и предполагает, что наши предки не были не имеющими выхода к морю, как считалось ранее.

«Это действительно долгожданное и захватывающее дополнение», - говорит Кэрол Уорд, антрополог из Университета Миссури, который не принимал участия в исследовании. «Теперь у нас есть свидетельства [древних людей] в то время и в месте, которое было очень плохо понято, и, тем не менее, имело большое значение для биологии и эволюции нашего вида».

Но Уорд и другие сохраняют осторожность в отношении назначения совершенно нового вида останкам, которые содержат всего 13 окаменелостей: небольшое количество костей рук и ног, несколько зубов и частичная бедренная кость. Кроме того, по меньшей мере двое взрослых и один ребенок перемешаны, что искажает картину того, как может выглядеть полный скелет.

«Новые окаменелости всегда волнуют», - говорит Уорд. «Но они всегда поднимают больше вопросов, чем имеют ответов».

Тем не менее обнаружение данных окаменелостей предполагает, что могут быть и другие обособленные выходы, содержащие остатки большего числа древних людей, но еще не обнаруженные. Михарес уже планирует обратную поездку в пещеру Кальяо и несколько близлежащих мест на Филиппинах. В конце концов, говорит он, если они доберутся до Лусона, их вряд ли можно будет удерживать от других островов, пишет PBC.

«Понимание эволюции человека похоже на создание мозаики: это одна картинка, даже если у вас есть только несколько кусочков», - говорит Уорд. «Является ли это новым видом или популяцией - интересный вопрос. Но важным аспектом этого является то, что теперь у нас началась новая часть головоломки».