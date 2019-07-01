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Кикабидзе поддержал отказ Катамадзе гастролировать по России

01.07.2019 19:03
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Кикабидзе поддержал отказ Катамадзе гастролировать по России

Актер Вахтанг Кикабидзе поддержал отказ Нино Катамадзе гастролировать по России.

Грузинская певица рассказала, что 22 июня прошел ее последний концерт в РФ, который она не смогла отменить из-за слепого девятилетнего ребенка. Катамадзе, под аккомпанемент девочки исполнила грузинскую песню «Сулико».

Вахтанг Кикабидзе рассказал, что полностью поддерживает решение Нино Катамадзе.

Национальный грузинский ансамбль «Ерисиони» заявили, что уже довольно давно отказались выступать в российских городах, также от концертов отказался танцевальный ансамбль «Сухишвили», сообщают РИА Новости.

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Кремль ответил на высказывание певицы Нино Катамадзе
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