Кремль ответил на высказывание певицы Нино Катамадзе

Российский пресс-секретарь ответил на отказ Нино Катамадзе гастролировать по стране.

Безусловно грузинская певица, говорит Дмитрий Песков, очень талантливая, однако, что касается политики, она не знает очень многого.

Пресс-секретарь подчеркнул, что если у Нино Катамадзе есть какие-либо вопросы, то российская сторона готова ей все разъяснить.

Песков говорит, что в России всегда любили, уважали и ценили грузинский народ.

Также он добавил, что Кремль не может игнорировать действия националистов, экстремистов и, тем более, игнорировать агрессивное поведение в отношении российских парламентариев, пишут РИА Новости.