Дональд Туск прервал саммит Евросоюза

Директор Европейского Совета Дональд Туск прервал в полдень саммит ЕС, который был посвящен выбору кандидатур на главные посты в Евросоюзе.

Переговоры длились около двадцати часов, однако лидеры ЕС так и не смогли прийти к согласию. Туск официальную причину переноса так и не назвал.

Однако представитель Евросоюза объявил, что в одиннадцать часов во вторник саммит будет возобновлен, передают РИА Новости.