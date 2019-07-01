Дональд Туск прервал саммит Евросоюза
01.07.2019 18:22
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Директор Европейского Совета Дональд Туск прервал в полдень саммит ЕС, который был посвящен выбору кандидатур на главные посты в Евросоюзе.
Переговоры длились около двадцати часов, однако лидеры ЕС так и не смогли прийти к согласию. Туск официальную причину переноса так и не назвал.
Однако представитель Евросоюза объявил, что в одиннадцать часов во вторник саммит будет возобновлен, передают РИА Новости.
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