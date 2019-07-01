Упавшая на Кипре ракета может оказаться российской

Глава МИД Кипра Кудрета Озерсая предположил, что неопознанный объект, рухнувший на территории острова ночью, является ракетой, сделанной в России.

Предварительно в объекте признали ракету, которая была выпущена ЗРК С-200, так как на нем увидели российские буквы.

Объект упал в районе острова, который оккупирован турецкими войсками. Это место находится в горах около деревни Ташкент к северу от Никосии.

Однако эксперт издания Cyprus Mail заявляет, что ракету могли сделать сирийские войска, которые применяют подобные ЗРК. Противоракетные системы, вероятнее всего, отклонили объект с курса, из-за чего он смог долететь до Кипра.

Ранее говорилось, что израильская авиация ударила по территории Дамаска из-за чего погибли мирные жители, передает «Lenta.ru».