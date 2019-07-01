Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии
01.07.2019 17:49
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В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Также следом за ним из Росгвардии уходит генерал-лейтенант Сергей Милейко.
Леонид Веденов, являющийся главой управления госконтроля и лицензионно-разрешительной деятельности ведомства, отправляется в увольнение в силу достижения максимального возрастного порога.
Перед этим с поста ушел статс-секретарь генерал-полковник Сергей Захаркин, передают РИА Новости.
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