Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии

В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.

Также следом за ним из Росгвардии уходит генерал-лейтенант Сергей Милейко.

Леонид Веденов, являющийся главой управления госконтроля и лицензионно-разрешительной деятельности ведомства, отправляется в увольнение в силу достижения максимального возрастного порога.

Перед этим с поста ушел статс-секретарь генерал-полковник Сергей Захаркин, передают РИА Новости.