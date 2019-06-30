В России начинается производство ЗРК С-500

Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил о том, что в Российской Федерации запускают в производство ЗРК С-500 «Прометей».

Он также отметил, что новейшие зенитные ракетные комплексы поступят на вооружение после того как будут завершены испытания, сообщает life.ru. По словам главы «Ростеха», дальность С-500 (имеет радиус поражения 600 км) будет значительно выше, чем у С-400 (400 километров).