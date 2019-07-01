Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града

Город в Мексике Гвадалахара 30 июня оказался погребен из-за сильного града под слоем льда. Издание Economista сообщило, что такой катаклизм здесь был зафиксирован впервые.

Движение было приостановлено, так как часть автомобилей почти полностью находится под льдом. Также толщина слоя льда, в некоторых районах города, достигает одного или более метра.

Пока нет никаких данных о пострадавших.

К участию в расчистке города были привлечены военные, работники сил гражданской обороны и местных муниципальных органов.

Напомним, что 18 июня на юго-западе Приморского края выпал крупный град, не менее одного сантиметра, пишут «Известия».