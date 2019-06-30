К борьбе с паводком в Иркутской области могут подключить армию

Глава России Владимир Путин распорядился задействовать армию, если это будет необходимо, для борьбы с наводнением в Иркутской области.

Это решение было принято в Братске после ночного совещания, посвященного ликвидации последствий катаклизма.

Также президент РФ поручил пострадавшим от паводка начать выплачивать материальные компенсации.

Накануне Владимир Путин посетил Иркутскую область, где произошло наводнение из-за сильных дождей. В результате паводка погибло 5 человек, 112 было госпитализировано, сообщают РИА Новости.