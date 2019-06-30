К борьбе с паводком в Иркутской области могут подключить армию
30.06.2019 21:41
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Глава России Владимир Путин распорядился задействовать армию, если это будет необходимо, для борьбы с наводнением в Иркутской области.
Это решение было принято в Братске после ночного совещания, посвященного ликвидации последствий катаклизма.
Также президент РФ поручил пострадавшим от паводка начать выплачивать материальные компенсации.
Накануне Владимир Путин посетил Иркутскую область, где произошло наводнение из-за сильных дождей. В результате паводка погибло 5 человек, 112 было госпитализировано, сообщают РИА Новости.
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