Зеленский попросил главу правительства Украины наказать Климкина

Украинский президент призвал председателя правительства Владимира Гройсмана к наказанию МИД Павла Климкина. Также он предложил Верховной раде вопрос об отставке министра рассмотреть повторно.

К дисциплинарной ответственности Климкина привлекли из-за того, что ответ на ноту о задержанных украинских моряках он не согласовал с главой государства.

Андрей Богдан считает, что конституции страны противоречат действия министра, ведь о всех важных событиях, относящихся к внешней политике, необходимо сообщать главе государства.

Также Богдан добавил, что предложенная Россией процедура возвращения домой моряков для Украины неприемлема, однако он уверен, что в ходе переговоров страны смогут прийти к компромиссу, сообщает «Коммерсантъ».