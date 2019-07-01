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Власти Украины раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

01.07.2019 14:57
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Власти Украины раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Украинские СМИ передают, что глава администрации президента Андрей Богдан сообщил, какую позицию занимает команда руководителя страны относительно государственного языка.

Он против того, чтобы русский вводили как второй государственный язык.

По мнению Богдана, этими действиями Зеленский только усилит конфликт, а вопрос так и останется нерешенным.

Также он рассказал, что допускает введение как регионального русского языка в Донецке и Луганске, но при этом они обязаны признать себя частью Украины.

Помимо этого Богдан высказал мнение о том, что если всех обязать разговаривать на украинском языке, тогда Украиной будут только Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области.

Глава администрации отметил, что он и сам из Львова, а значит, он будет выступать за Украину и украинский язык, пишет «Газета.ru».

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