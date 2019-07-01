Российские ЗРК С-400 начнут поступать в Турцию в течение десяти дней. Как передает РИА Новости, об этом во время саммита «Большой двадцатки» в Японии проинформировал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом, несмотря на все «предупреждения» со стороны США, турецкий лидер выразил уверенность в том, что разногласия с Вашингтоном будут урегулированы.

Напомним, что ранее США заявляли, что не будут поставлять Анкаре свои истребители F-35, если она примет российские ЗРК. При этом со своей стороны Эрдоган подчеркивал, что вопрос закупки С-400 «полностью закрыт».