Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 ИЮЛ, 13:23 МСК
USD (ЦБ)    63,0541
EUR (ЦБ)    71,8179

01 ИЮЛ, 13:23 МСК
USD (ЦБ)    63,0541
EUR (ЦБ)    71,8179

Секретарь украинского СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна

01.07.2019 12:42
Комментарии
Секретарь украинского СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна

Секретарь украинского Совбеза (СНБО) Александр Данилюк считает вполне реальной встречу между главой Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. При этом, по его словам, в сегодняшних условиях это больше «выгодно» Москве.

Напомним также, что разговоры о встрече глав России и Украины заводятся Киевом не первый раз. В частности, недавно украинский депутат Михаил Поплавский сообщил, что команда Владимира Зеленского ведет подготовку ко встрече с главой РФ.

Комментировать (без регистрации)
Депутат Рады заявил, что украинцы ошиблись в Зеленском
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Ликвидируют последствия паводка в Иркутской области, увеличивают производство и экспорт российского оружия и другие новости

Ликвидируют последствия паводка в Иркутской области, увеличивают производство и экспорт российского оружия и другие новости
События и факты

Отпуск по обмену. В каких регионах предпочитают отдыхать этим летом российские и иностранные туристы?

Отпуск по обмену. В каких регионах предпочитают отдыхать этим летом российские и иностранные туристы?
Общество

Путин прилетел в Братск из Осаки ликвидировать последствия паводка

Путин прилетел в Братск из Осаки ликвидировать последствия паводка
События и факты

Не так поддерживаете! Счетная палата выявила недочеты в работе Фонда развития промышленности

Не так поддерживаете! Счетная палата выявила недочеты в работе Фонда развития промышленности
Экономика

Реестр инвалидов. Как в России упростят жизнь людей с ограниченными возможностями и их близких?

Реестр инвалидов. Как в России упростят жизнь людей с ограниченными возможностями и их близких?
Общество

Доллар, прощай! Россия и Китай переходят на взаимные расчеты в рублях и юанях

Доллар, прощай! Россия и Китай переходят на взаимные расчеты в рублях и юанях
Политика

Узнай, страна

В Татарстане открыли завод по производству химических средств защиты растений за 4,5 млрд рублей

В Татарстане открыли завод по производству химических средств защиты растений за 4,5 млрд рублей

В Московской области запустили новую линию мясных деликатесов на старейшем в регионе мясокомбинате

В Московской области запустили новую линию мясных деликатесов на старейшем в регионе мясокомбинате

В Вологодской области открыли крупнейшую в России фабрику по производству детского питания

В Вологодской области открыли крупнейшую в России фабрику по производству детского питания

В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области

В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области

Новости дня

11:31 Российские ЗРК С-400 начнут поступать в Турцию в течение десяти дней Российские ЗРК С-400 начнут поступать в Турцию в течение десяти дней
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
10:52 Депутат Рады заявил, что украинцы ошиблись в Зеленском Депутат Рады заявил, что украинцы ошиблись в Зеленском
10:02 С сегодняшнего дня в России изменились правила выдачи микрозаймов С сегодняшнего дня в России изменились правила выдачи микрозаймов
09:20 Россия и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ Россия и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ
08:44 Борис Джонсон заявил о том, что проведет Brexit «назло Путину» Борис Джонсон заявил о том, что проведет Brexit «назло Путину»
08:11 Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы частью Японии Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы частью Японии
Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу
Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу
07:29 Ученые обнаружили новый вид древнего человека на Филиппинах Ученые обнаружили новый вид древнего человека на Филиппинах

Узнай, страна!

13:08 В Татарстане открыли завод по производству химических средств защиты растений за 4,5 млрд рублей В Татарстане открыли завод по производству химических средств защиты растений за 4,5 млрд рублей
Рынок вооружений. Россия в полтора раза увеличила выручку от экспорта оружия и военной техники
Рынок вооружений. Россия в полтора раза увеличила выручку от экспорта оружия и военной техники
10:36 В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области
28 ИЮН, 16:09 Тамбовская область получила спецтранспорт для доставки пожилых граждан в медицинские учреждения Тамбовская область получила спецтранспорт для доставки пожилых граждан в медицинские учреждения
28 ИЮН, 10:01 Омский бизнес может представить новинки промышленного оборудования на выставке «ТехИнноПром» Омский бизнес может представить новинки промышленного оборудования на выставке «ТехИнноПром»
27 ИЮН, 19:08 В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв» В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв»
27 ИЮН, 14:29 Андрей Спартак: Динамика экспорта неразрывно связана с конъюнктурой мирового рынка Андрей Спартак: Динамика экспорта неразрывно связана с конъюнктурой мирового рынка
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
19 ИЮН, 16:55 Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter