Секретарь украинского СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна

Секретарь украинского Совбеза (СНБО) Александр Данилюк считает вполне реальной встречу между главой Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. При этом, по его словам, в сегодняшних условиях это больше «выгодно» Москве.

Напомним также, что разговоры о встрече глав России и Украины заводятся Киевом не первый раз. В частности, недавно украинский депутат Михаил Поплавский сообщил, что команда Владимира Зеленского ведет подготовку ко встрече с главой РФ.