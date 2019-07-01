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Депутат Рады заявил, что украинцы ошиблись в Зеленском

01.07.2019 10:52
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Депутат Рады заявил, что украинцы ошиблись в Зеленском

На Украине снова заявили о сомнениях в связи с новым президентом страны Владимиром Зеленским. Так, по информации РИА Новости, депутаты Рады Вадим Рабинович высказал предположение, что украинцы ошиблись, проголосовав за комика на прошедших выборах главы государства. Как минимум, по причине того, что Зеленский не выполняет свои обещания, о которых он заявлял, будучи кандидатом на этот пост. В частности, имеются в виду обещания, связанные с освобождением пленных, миром в Донбассе, а также снижением тарифов. Парламентарий подчеркивает: Зеленский «обманул» граждан страны.

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