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Борис Джонсон заявил о том, что проведет Brexit «назло Путину»

01.07.2019 08:44
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Борис Джонсон заявил о том, что проведет Brexit «назло Путину»

Борис Джонсон, ставший кандидатом на пост британского премьера, выступил с сообщением, заявив, что Британия покинет Евросоюз в положенный срок «назло» президенту России Владимиру Путину, передает Газета.ру со ссылкой на статью, опубликованную в The Telegraph. Издание пишет, что таким образом Джонсон хочет доказать российскому лидеру ценность либерализма. При этом, как отмечает кандидат, отказ от Brexit либо вовсе проведение еще одного референдума выставит эту самую демократию в свете «посмешища», а либерализм, по его словам – это залог процветания Запада.

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