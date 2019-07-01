Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы частью Японии

Устроители саммита «Большой двадцатки» (G20) решили обозначить территорию Южных Курил на видео территорией Японии. Как уточняют «Известия», острова оказались «японскими» на официальном видео саммита G20, которое повествует о целях этого международного мероприятия. Оно транслировалось на всех площадках мероприятия. Представители российской делегации остались недовольны действиями Токио, отметив, что этот инцидент с видео оказался весьма неуклюжим жестом.