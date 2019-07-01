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Бермудский треугольник: бортовой журнал окончательно раскрыл тайну исчезнувшего «Циклопа»

01.07.2019 00:56
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Бермудский треугольник: бортовой журнал окончательно раскрыл тайну исчезнувшего «Циклопа»

USS Cyclops

Самый известный случай исчезновения в Бермудском треугольнике сухогруза «Циклоп» ВМС США – больше не является загадкой благодаря обнаружению бортовых документов.

В Бермудском треугольнике нередко фиксируются различные аномалии, крушения и исчезновения самолетов и судов.

4 марта 1918 года в этих водах бесследно исчезло 165-метровое американское судно «Циклоп», названное в честь одного из персонажей греческой мифологии. Тогда без вести пропали 306 человек. Данное происшествие вызвало бесчисленные теории о том, как такое огромное для того времени судно могло просто пропасть.

Тем не менее, этому есть логическое объяснение, пишет express.co.uk.

Судно было построено специально для ВМС США, чтобы переправлять тысячи тонн угля через океаны, заправляя военно-морские пароходы в середине пути. С вступлением Америки в Первую мировую войну «Циклоп» присоединился к конвою во Франции, а в июле 1917 года вернулся домой. Судно использовалось в разных целях. В 1918 году оно отплыло в бразильские воды, чтобы снабжать английские корабли в Южной Атлантике.

В феврале 1918 года «Циклоп» покинул порт Рио-де-Жанейро и направился в сторону Североатлантических штатов.

На борту судна находились 306 пассажиров и команда корабля. Кроме того «Циклоп» перевозил 10 000 тонн марганцевой руды. Последний раз корабль был замечен в районе Барбадоса.

После этого судно исчезло, и более его никто не видел. Ни следов, ни обломков корабля, ни тел обнаружено не было. Есть версия, что «Циклоп» был потоплен немецкой подлодкой, но Германия опровергла данную информацию. Согласно другой версии корабль затонул во время неожиданного шторма. Но противники данной гипотезы утверждали, что в таком случае должны были остаться хоть какие-то доказательства произошедшей катастрофы.

Изучив документы, исследователи пришли к выводу, что ничего загадочного в исчезновении «Циклопа» не было. Вероятнее всего, проблемы возникли из-за того, что судно было перегружено.

Циклоп

Оказалось, что до того, как капитан корабля покинул Ямайку, он сообщил в журнале о том, что имеется несколько проблем с грузовым судном.

В журнале регистрации сообщалось о сбое в работе двигателя, а также о том, что судно не приспособлено перевозить такие тяжелые грузы.

Выйдя из Барбадоса в понедельник, 4 марта 1918 года, судно должно было прибыть в Балтимор через 9 дней, но так и не прибыло к месту назначения.

Похоже, что «Циклоп» работал только на одном из двух своих двигателей, шел с очень низкой посадкой и с огромным перегрузом.

Неумолимые атлантические воды, вероятно, стали слишком большими для чересчур нагруженного корабля, который был предназначен для перевозки угля, а не руды. Конструктивно судно не было готово к таким нагрузкам, что в итоге и привело к катастрофе, пишет radiosputnik.ria.ru.

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Бермудский треугольник продолжает хранить свои тайны
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