Стоимость бензина на АЗС не изменится после окончания сделки с нефтяниками

1 июля текущего года истекает срок действия соглашения о заморозке оптовых цен на топливо, заключенное Правительством РФ с нефтяниками. Тем не менее, как сообщают эксперты, опрошенные ТАСС, розничные цены на АЗС на бензин и дизельное топливо не сильно вырастут. По мнению специалистов, рост цен на внутреннем рынке останется в пределах инфляции.

При этом Правительство приняло решение о продлении соглашения с представителями нефтяных компаний о заморозке оптовых цен на бензин, пишет ТАСС.