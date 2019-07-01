В России изменились правила продажи молочных продуктов

Новые правила продажи молочных продуктов начали действовать на территории России с 1 июля текущего года. Так, согласно новым правилам, все молочные продукты, которые в своем составе не содержат заменителей молочного жира, должны быть размещены на отдельных полках в торговом зале. Также, данные продукты должны содержать надпись о том, что в составе данных продуктов нет заменителей молочного жира. Это сделано для того, чтобы покупатели могли легче найти эти полезные продукты и визуально отделить их от продукции, в которой молочный жир заменен, пишет RT.