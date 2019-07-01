Польша готовит резолюцию против возвращения России в ПАСЕ

Спикер польского Сената Станислав Карчевский заявил, что Польша, совместно со странами Балтии, обсуждает возможность разработки резолюции против того, чтобы восстанавливали полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. По его словам, в настоящее время обсуждается необходимость выработать общую позицию стран, несогласных с возвращением России в ПАСЕ, а также возможность привлечь и другие страны к разработке резолюции, пишет ТАСС.