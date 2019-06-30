На химическом заводе на востоке Китая произошел взрыв, есть погибшие
Reuters
2 человека погибли и 9 пострадали в результате взрыва, произошедшего на химическом заводе, расположенном в китайской провинции Аньхой.
ЧП произошло из-за одного из сотрудников завода. Во время чистки резервуара для хранения взрывоопасных веществ рабочий застрял в нём. На место происшествия были вызваны пожарные. В ходе спасательной операции случился взрыв. Погибли сотрудник завода и спасавший его пожарный.
Также известно, что ещё несколько спасателей пострадали. Они были доставлены в медучреждение. По факту данного происшествия в настоящее время проводится расследование, передает Life.ru.
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