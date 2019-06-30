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Помощь из госрезерва была отправлена в затопленные районы Иркутской области

30.06.2019 21:15
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Помощь из госрезерва была отправлена в затопленные районы Иркутской области

Сегодня была получена помощь в районах катаклизм Иркутской области, которая прибыла из государственного матрезерва.

После паводка объявили режим ЧС в пяти районах области. На этих территориях обитает 4,2 тысячи человек, также остаются затопленными 1,7 жилого дома.

Сейчас для пострадавших идет сбор гуманитарной помощи. Согласно информации, поступившей от МЧС, обустроено 42 пункта временного проживания, в 15 из них уже заселено около 1,3 тысячи человек.

Также в составе груза прибыло 26 комплектов дамб для сдерживания воды и 7 спасательных лодок. На случай развертывания внеочередного временного пребывания было отправлено 37 десятиместных палаток и 3 тысячи одеял, пишут РИА Новости.

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