Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным

Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Тереза Мэй на встрече в Осаке с главой РФ Владимиром Путиным достаточно жестко общалась о «деле Скрипалей», однако новых фактов предъявлено не было.

Однако лидер РФ доступно по этому делу все объяснил британскому министру, – рассказал Песков. Также он упомянул, что со стороны обвинителей не было предоставлено по «делу Скрипалей» никаких новых доказательств.

По словам пресс-секретаря Кремля, Мэй, касательно вопроса поиска стимуляции экономических отношений с РФ, разговаривала с Путиным довольно дружелюбно и конструктивно, передают «Известия».