Дональд Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР

Американский телеканал CNN передал, что встреча президента США и главы КНДР состоялась в Пханмунджоме.

Дональд Трамп стал первым лидером Соединенных Штатов Америки, который пересек демаркационную линию и побывал на территории Китая. Для него это событие было великой честью.

В ходе встречи американский глава, в ответ на приглашение Ким Чен Ына, хочет предложить ему посетить Белый дом.

При этом северокорейский президент сообщил, что из Twitter узнал о намерении Дональда Трампа встретиться с ним. Для Ким Чен Ына это было полной неожиданностью и, в свою очередь, он пригласил главу США в Пхеньян, пишет «Коммерсантъ».