В Индии тигр атаковал мотоциклистов

В индийском штате Керала тигр погнался за мотоциклистом и его спутником. Видеоролик был снят в заповеднике, расположенном в округе Ваянад и размещен в Facebook Обществом защиты лесов и дикой природы (FAWPS).

На кадрах видно, как хищник мчится за проезжающим по дороге скутером, однако в последний момент отступает и убегает в лес. По данным индийских СМИ, водителю и пассажиру транспортного средства удалось спастись.

Ролик вызвал немало откликов в соцсетях. Так многие пользователи высказали своё недовольство по поводу бездумных действий человека в лесных массивах, поскольку это увеличивает вероятность нежелательных встреч с представителями дикой фауны, пишет lenta.ru.