В Роструде рассказали, как уходить в отпуск

В Роструде объяснили, что наниматель решать вопрос о делении на части ежегодного оплачиваемого отпуска в одностороннем порядке не имеет права, также как он не может определять их длительность. К примеру, работодатель в предоставляемый отпуск не имеет права в принудительном порядке включать выходные дни.

Этот вопрос, подчеркивают в Роструде, необходимо решать в соответствии с Трудовым кодексом и по согласию двух сторон. Однако не стоит забывать, что при делении отпуска на группы, одна из них должна быть по продолжительности не меньше 14 календарных дней.

В случае, если трудовой договор будет нарушен работодателем, то ему грозит предупреждение или административный штраф в размере от пяти до пятидесяти тысяч рублей. За вторичное нарушение нанимателя возможна дисквалификация.

У работодателя нет права отказать в отпуске работникам, не достигшим совершеннолетия и сотрудникам опасного или вредного производства. Также мужу, у которого в декретном отпуске находится жена, должны предоставить в любое удобное для него время очередной отпуск, пишет «Газета.Ru».