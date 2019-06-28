Банк «Уралсиб» снизил ставки по ипотеке

Официальный представитель банка «Уралсиб» сообщил о втором за месяц снижении процентной ставки по ипотечным предложениям для физических и юридических лиц различных социальных категорий, сообщают «Банки.ру». Размер снижения составил от 0,25% до 1,5% в зависимости от условий и видов предоставления услуги. Наилучшие условия предоставляются при оформлении жилищного займа на общую сумму от 5 до 50 млн рублей под 9,7% годовых.