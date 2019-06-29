Трамп назвал Путина прекрасным парнем

В прямом эфире телеканала «Россия 24» американский лидер Дональд Трамп заявил, что между Россией и США необходимо наладить торговлю.

По его словам, в ходе переговоров в Осаке с президентов РФ Владимиром Путиным многое было достигнуто, а также мы коснулись вопроса о торговле.

Помимо этого, Трамп сказал, что российский лидер – прекрасный парень и необычайный человек. Их встреча, отмечает американский президент, прошла отлично, передает «Lenta.ru».