Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию

Депутат Верховной рады Николай Скорик считает действия главы украинского МИДа Павла Климкина позорными для государственной дипломатии.

Скорик подчеркивает, что Климкин – это позор Украины, причем это касается не только результатов его деятельности, но и внешнего вида тоже.

Депутат добавил, что лидер государства Владимир Зеленский уже пробовал уволить Климкина, однако против его отставки проголосовала Верховная рада.

Ранее президент Украины заявил, что выясняет о действиях Павла Климкина из интернета. Также Зеленский упомянул, что ответ на российскую ноту по украинским морякам с ним никто не согласовывал. Однако глава МИД Украины утверждает, что его ведомство имеет достаточно полномочий для самостоятельного решения по данному вопросу, передают РИА Новости.