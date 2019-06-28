Миллер отшутился о судьбе транзита российского газа через Украину

На брифинге, посвященной итогам годового собрания акционеров, глава «Газпрома» с юмором прокомментировал ситуацию транзита газа России через Украину. Напомним, что существующее соглашение истекает первого января.

Алексей Миллер отшутился, что первого января отмечается новогодний праздник, а на Новый год всегда бывает весело.

Глава подчеркнул, что со стороны Украины официальных предложений по замене договора не поступало, а к единичным заявлениям украинских властей, опубликованных в соцсетях, мы не можем относиться серьезно.

Также он добавил, что Россия готова продлить с Украиной действующий контракт, но при условии, что он будет экономически целесообразным, пишут РИА Новости.