Миллер отшутился о судьбе транзита российского газа через Украину
На брифинге, посвященной итогам годового собрания акционеров, глава «Газпрома» с юмором прокомментировал ситуацию транзита газа России через Украину. Напомним, что существующее соглашение истекает первого января.
Алексей Миллер отшутился, что первого января отмечается новогодний праздник, а на Новый год всегда бывает весело.
Глава подчеркнул, что со стороны Украины официальных предложений по замене договора не поступало, а к единичным заявлениям украинских властей, опубликованных в соцсетях, мы не можем относиться серьезно.
Также он добавил, что Россия готова продлить с Украиной действующий контракт, но при условии, что он будет экономически целесообразным, пишут РИА Новости.
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