Серябкина рассказала о романе с Темниковой

Бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина поделилась личной информацией о том, что у нее довольно долгое время был роман с экс-коллегой Еленой Темниковой.

Певица утверждает, они действительно были вместе и состояли в отношениях как девушка с девушкой. Также она рассказала, что это легко доказывается по райдеру, согласно которому они все время проживали в одном номере.

Причиной разлада, по словам Серябкиной, стал ее резкий рост в творческом и личном плане, что, по-видимому, стало сильно задевать Лену. Она добавила, что разрыв отношений произошел на почте банальной женской конкуренции и ревности, сообщает «Lenta.ru».