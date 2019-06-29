Испания считает Россию своим врагом

Жозеп Боррель, являющийся и.о. главы испанского МИДа высказывался в адрес РФ недружелюбно, после чего его вызвали в российский МИД.

Он считает, что Россия – это враг Испании. Однако он объяснил, что имеется в виду Европа.

По словам Борреля, Европа увидела, что ее давний защитник – Соединенные Штаты Америки – перестали охранять страну, что привело в появлению старого врага в лице СССР, пишет «Газета.ru».