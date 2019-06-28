На празднование 75-летия Победы был приглашен Дональд Трамп

Заместитель президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в Осаке на саммите G20 Владимир Путин пригласил в Москву лидера США Дональда Трампа на празднование 75-летнего юбилея Победы.

По словам помощника, глава Соединенных Штатов положительно отреагировал на поступившее предложение.

Ушаков добавил, что между лидерами завязался разговор о том, в каком государстве и сколько потерь было во времена Второй Мировой Войны, чья страна оказала решающую роль в победе и, соответственно, российский лидер подчеркнул вклад советского народа в победе над фашизмом, пишут РИА Новости.